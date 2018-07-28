У Львівській області водій квадроцикла наїхав на трьох дітей
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На Львівщині у селі Верхнє Синьовидне чоловік, керуючи квадроциклом, наїхав на трьох дітей.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 27 липня, близько 16:00 годині, повідомили у прес-службі поліції.
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Встановлено, що 27-річний львів’янин, керуючи квадроциклом, скоїв наїзд на трьох місцевих дітей, віком 6-7 років. Наразі їх оглядають медики, діагнози уточнюються,
– йдеться у повідомленні поліції.
Водія квадроцикла перевіряють на наявність алкогольного сп’яніння. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Джерело: 24 Канал
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