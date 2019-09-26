У Львові на супермаркет "Арсен" впав будівельний кран. В результаті 45-річну водійку затисло у кабіні.

За інформацією кореспондентки 24 каналу, подія трапилася близько 09:00 у мікрорайоні Сихів, на проспекті Червоної Калини.

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Кран впав зі сусіднього будівництва, яке веде компанія "Авалон", на кут супермаркету. В результаті падіння пошкоджені складські приміщення магазину.



Будівельний кран впав на магазин / Фото 24 канал, Юлія Девда

"Постраждалу водія з крана ще не витягнули. Вона жива. Її затисло, тому викликали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана та провести вивільнення постраждалої. Кран упав на складські приміщення "Арсену", тобто це господарські приміщення, де відбувається підвіз товару. Тому більше ніхто не постраждав", – розповів заступник голови Сихівської РА Володимир Івасюк в коментарі Zaxid.net.

Жінку, яка керувала краном, госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні. Подробиці її стану здоров'я наразі невідомі.



В результаті постраждала водійка крану / Фото 24 канал, Юлія Девда



Кран пошкодив складські приміщення магазину / Фото Ігор Зінкевич



Кран впав на супермаркет у Львові / Фото Ігор Зінкевич