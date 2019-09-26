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      У Львові будівельний кран впав на супермаркет, є постраждала: фото

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      У Львові будівельний кран впав на супермаркет
      У Львові будівельний кран впав на супермаркет / 24 канал

      У Львові на супермаркет "Арсен" впав будівельний кран. В результаті 45-річну водійку затисло у кабіні.

      За інформацією кореспондентки 24 каналу, подія трапилася близько 09:00 у мікрорайоні Сихів, на проспекті Червоної Калини.

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      Кран впав зі сусіднього будівництва, яке веде компанія "Авалон", на кут супермаркету. В результаті падіння пошкоджені складські приміщення магазину. 

      кран арсен львів
      Будівельний кран впав на магазин / Фото 24 канал, Юлія Девда

      "Постраждалу водія з крана ще не витягнули. Вона жива. Її затисло, тому викликали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана та провести вивільнення постраждалої. Кран упав на складські приміщення "Арсену", тобто це господарські приміщення, де відбувається підвіз товару. Тому більше ніхто не постраждав", – розповів заступник голови Сихівської РА Володимир Івасюк в коментарі Zaxid.net. 

      Жінку, яка керувала краном, госпіталізували до 8-ї міської клінічної лікарні. Подробиці її стану здоров'я наразі невідомі.

      кран впав львів
      В результаті постраждала водійка крану / Фото 24 канал, Юлія Девда

      кран впав львів
      Кран пошкодив складські приміщення магазину / Фото Ігор Зінкевич

      кран лвьів
      Кран впав на супермаркет у Львові / Фото Ігор Зінкевич

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      Теги: Новини України Новини Львова Новини нерухомості Будівництво
      Джерело: 24 канал
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