У Львові через коронавірус перенесли святкування Дня міста

Влада Львова ухвалила рішення перенести святкування у травні Дня міста через епідемію коронавірусу. Нову дату повідомлять вже після завершення карантину.

Про те, що у 2020 році у Львові на початку травня не святкуватимуть День міста, повідомив у фейсбуці міський голова Андрій Садовий.

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День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести,

– написав мер Львова.

Він додав, що разом зі святкуванням переносять також і відзначення почесними нагородами Львова: "Львів’янин року", "Почесний львів’янин" і "Шляхетна родина".

Садовий зазначив, що нову дату святкування влада повідомить вже після завершення карантину. Наразі ж у Львові планують життя міста після карантинних обмежень.

Зверніть увагу! У 2019 році Львів відвідали приблизно 2,5 мільйона туристів. В основному – жителі інших міст України, а також поляки, білоруси й турки.

Коронавірус у Львові: коротко