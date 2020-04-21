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      У Львові через коронавірус перенесли святкування Дня міста

      -
      У Львові перенесли святкування Дня міста / inlviv.in.ua

      Влада Львова ухвалила рішення перенести святкування у травні Дня міста через епідемію коронавірусу. Нову дату повідомлять вже після завершення карантину.

      Про те, що у 2020 році у Львові на початку травня не святкуватимуть День міста, повідомив у фейсбуці міський голова Андрій Садовий.

      Зверніть увагу Великдень, нетиповий для Львова: чи дотримувалися у храмах карантину

       

      День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести,
      – написав мер Львова.

      Він додав, що разом зі святкуванням переносять також і відзначення почесними нагородами Львова: "Львів’янин року", "Почесний львів’янин" і "Шляхетна родина".

      Садовий зазначив, що нову дату святкування влада повідомить вже після завершення карантину. Наразі ж у Львові планують життя міста після карантинних обмежень.

      Зверніть увагу! У 2019 році Львів відвідали приблизно 2,5 мільйона туристів. В основному – жителі інших міст України, а також поляки, білоруси й турки.

      Коронавірус у Львові: коротко

      • Станом на 21 квітня у Львівській області зафіксували 256 випадків зараження коронавірусом. Від хвороби померли 10 людей. Одужати вдалося 19 людям.
      • Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні з підозрою на COVID-19 звернулась 1 тисяча 159 людей.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Традиції Андрій Садовий Новини Львова Новини політики Новини України
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