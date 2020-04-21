У Львові через коронавірус перенесли святкування Дня міста
Влада Львова ухвалила рішення перенести святкування у травні Дня міста через епідемію коронавірусу. Нову дату повідомлять вже після завершення карантину.
Про те, що у 2020 році у Львові на початку травня не святкуватимуть День міста, повідомив у фейсбуці міський голова Андрій Садовий.
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День міста, який ми звикли святкувати у першу неділю травня, цього року змушені перенести,
– написав мер Львова.
Він додав, що разом зі святкуванням переносять також і відзначення почесними нагородами Львова: "Львів’янин року", "Почесний львів’янин" і "Шляхетна родина".
Садовий зазначив, що нову дату святкування влада повідомить вже після завершення карантину. Наразі ж у Львові планують життя міста після карантинних обмежень.
Зверніть увагу! У 2019 році Львів відвідали приблизно 2,5 мільйона туристів. В основному – жителі інших міст України, а також поляки, білоруси й турки.
Коронавірус у Львові: коротко
- Станом на 21 квітня у Львівській області зафіксували 256 випадків зараження коронавірусом. Від хвороби померли 10 людей. Одужати вдалося 19 людям.
- Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні з підозрою на COVID-19 звернулась 1 тисяча 159 людей.
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