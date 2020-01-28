У Львові електроопори впали на легковик і тролейбус: відео

У Львові на вулиці Науковій зранку, 28 січня, обвалилися дві електроопори. Одна з них розчавила легковий автомобіль, а інша – впала на тролейбус маршруту №22. У Львівській міській раді розповіли, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Через падіння електроопор частково перекрито рух транспорту вулицею. На місці працюють служби ЛКП "Львівелектротранс" та поліція, повідомили у міськраді.

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Інцидент трапився близько 12:15 поблизу з перехрестям вулиці Стрийської та Наукової. Саме там розташована кінцева зупинка тролейбуса маршруту №22. Імовірно, саме через те, що тролейбус був майже порожнім, і пощастило уникнути постраждалих.

Спершу одна опора впала на тролейбус, а згодом інша повалилась на легковий автомобіль, що їхав одразу позаду. На опкблікованих у мережі кадрах помітно, що легковик куди більше постраждав.

Електропори впали на легковик і тролейбус на Науковій: дивіться відео