Львівські комуністи хочуть поставити у місті пам'ятник жертвам карателів-націоналістів з ОУН-УПА. "Дійсно такі речі мали місце. Медиків, будівельників, інженерів, які приїхали сюди зі Сходу, знищували. Вони стали жертвами вояків ОУН-УПА. Треба свідомо і чесно про це говорити. Давайте ми тут, на Галичині, де загинули ці всі люди, а їх багато, поставимо пам’ятник", – заявив голова Львівського обласного Антифашистського комітету, член КПУ Олександр Калинюк.