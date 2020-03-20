У Львові лікарі зможуть жити у готелях біля лікарень на час карантину

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.

Наразі у місті доволі непроста ситуація, зазначив Садовий в ефірі одного з українських каналів.

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У деяких лікарнях Львова обладнують спеціальні гуртожитки для лікарів.

Ми вже почали домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, щоб можна було їх використовувати як місяця для довшого проживання медиків. У восьмій лікарні ми взагалі зробили гуртожиток для тих медиків, які там будуть довший час перебувати,

– пояснив Садовий.

Також мер Львова додав, що місто закуповує потрібне обладнання, але його перекуповують французи, німці, італійці, які платять дорожче.

Всі мережі таксі у Львові погодилися возити безкоштовно медиків, якщо будуть проблеми з перевезенням людей. Я чудово розумію, що це може тривати і місяць, і два. Але найголовніше – щоб зараз захворіли якомога менше людей,

– підсумував міський голова Львова.

Зауважимо, що МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Відтак Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. У Львові за такою схемою працюватимуть Uklon та Bolt.

Важливо! У Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом. На Covid-19 захворів 59-річний львів'янин, який 13 березня повернувся з Німеччини.

Мер Львова додав, що, повертаючись з Німеччини, чоловік усвідомлював, що є у групі ризику. Відтак, у перший же день після повернення чоловік здав аналізи у приватній лабораторії. Хворий весь час намагався бути у самоізоляції, а після отримання позитивних результатів, одразу звернувся до інфекційної лікарні.

Насправді це приклад гідної поведінки, тому що сам хворий є лікарем і 13 числа він своєю власною машиною приїхав з Німеччини, відчував, що щось не так. Здав аналіз у приватній клініці й пішов на самоізоляцію додому,

– пояснив Садовий.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.

на коронавірус, з них 3 – летальні, 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення . Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.



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