21:54
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      У Львові лікарі зможуть жити у готелях біля лікарень на час карантину

      - Читать новость на русском
      Садовий про карантин у Львові / 24 канал

      Мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.

      Наразі у місті доволі непроста ситуація, зазначив Садовий в ефірі одного з українських каналів.

      Важливо В Україні підтвердили ще два випадки коронавірусу: що відомо

      У деяких лікарнях Львова обладнують спеціальні гуртожитки для лікарів. 

      Ми вже почали домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, щоб можна було їх використовувати як місяця для довшого проживання медиків. У восьмій лікарні ми взагалі зробили гуртожиток для тих медиків, які там будуть довший час перебувати,
      – пояснив Садовий.

      Також мер Львова додав, що місто закуповує потрібне обладнання, але його перекуповують французи, німці, італійці, які платять дорожче.

      Всі мережі таксі у Львові погодилися возити безкоштовно медиків, якщо будуть проблеми з перевезенням людей. Я чудово розумію, що це може тривати і місяць, і два. Але найголовніше – щоб зараз захворіли якомога менше людей,
      – підсумував міський голова Львова.

      Зауважимо, що МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Відтак Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, залучених у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. У Львові за такою схемою працюватимуть Uklon та Bolt.

      Важливо! У Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом. На Covid-19 захворів 59-річний львів'янин, який 13 березня повернувся з Німеччини.

      Мер Львова додав, що, повертаючись з Німеччини, чоловік усвідомлював, що є у групі ризику. Відтак, у перший же день після повернення чоловік здав аналізи у приватній лабораторії. Хворий весь час намагався бути у самоізоляції, а після отримання позитивних результатів, одразу звернувся до інфекційної лікарні.

      Насправді це приклад гідної поведінки, тому що сам хворий є лікарем і 13 числа він своєю власною машиною приїхав з Німеччини, відчував, що щось не так. Здав аналіз у приватній клініці й пішов на самоізоляцію додому,
      – пояснив Садовий.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Львова Uber Лікарня Гуртожитки Андрій Садовий
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:41 Несподіваний ефект: як карантин через коронавірус рятує планету
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 21:36 Головні новини 20 березня: одужання першого хворого, надзвичайна ситуація у Києві і 2 областях
      Емал Набі
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук