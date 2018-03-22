У Львові офіційно визнали червоно-чорний прапор. Відтепер він буде майоріти на державних установах на рівні з синьо-жовтим. Робитимуть це 9 разів на рік під час відзначення важливих дат в історії національно-визвольної боротьби.

Таке рішення депутати прийняли після пікету близько сотні націоналістів біля Львівської міськради.

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Там активісти розпалили багаття у бочці з дровами і зробили так званий "стовп ганьби" до якого прикріпили світлини міських депутатів, які не голосували за те, щоб в окремі пам’ятні дати в місті обов’язково вивішували червоно-чорні стяги.



"Молоде покоління нехай пам'ятає, як ми боролися за нашу Україну. Молоді хлопці, діти по 15 років вже були в УПА", – зазначила львів’янка Віра Кульматичка.



Міський голова Андрій Садовий наголосив, що ситуація з ухвалою унікальна, бо всі голови фракцій є її авторами.

Це важливо не тільки для нас, а для української нації. Червоно-чорний прапор – це прапор боротьби. Це був стяг ОУН. Також під цим прапором воювала УПА,

– запевнив начальник штабу Національного корпусу Львівщини Святослав Сєрий.

До слова, посол Сейму Польщі, лідер ультранаціоналістичної партії "Рух народовий" Роберт Вінніцкі під час антиукраїнської акції біля посольства у Варшаві поставав ногами на червоно-чорний прапор УПА, назвавши його "бандерівською ганчіркою".