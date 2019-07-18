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      У Львові під час реконструкції магазину знищили відому мозаїку: фото

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      Мозаїку на магазині "Океан" у Львові знесли
      Мозаїку на магазині "Океан" у Львові знесли / Facebook

      Під час перебудови магазину "Океан" у Львові зруйнували відому мозаїку на фасаді будівлі, попри обіцянку забудовника зберегти її.

      Що відомо про мозаїку? Малюнок у формі геометричних риб та хвиль на фасаді магазину "Океан", що на вулиці Володимира Великого у Львові, ще у 1982 році створили за ескізами відомого львівського художника Володимира Патика.

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      Про знищення історичної мозаїки 18 липня у своєму Facebook повідомив місцевий мешканець Юрій Рудий, опублікувавши відповідне фото.

      Стіна на Океані з мозаїкою зникла. Я не уявляю технології переносу мозаїки, наприклад, на щити для подальшого використання на фасаді,
      – написав чоловік.

      На сторінці спільноти "Зручне місто" з'явились фото, на яких видно, що частини мозаїчного візерунку залишись на зруйнованій стіні і їх навряд чи вдасться відновити.

      Як виглядала мозаїка на фасаді магазину "Океан" у Львові: історичні фото

      До початку реконструкції будівлі власники обіцяли зберегти пам'ятку мозаїку на ній.

      Впродовж декількох місяців від початку будівельних робіт стіну з фрагментом на фасаді не чіпали. На візуалізаціях проекту нову будівлю зображали зі збереженою мозаїкою.

      Як мав виглядати "Океан" з мозаїкою після реконструкції: фото

       

       

      На цей інцидент уже відреагував міський голова Львова.

      Хоча будівля мазагину "Океан" та мозаїка на його фасаді не мали статусу пам'ятки архітектури і не перебували під охороною. Проте, зважаючи, що над її створенням працював відомий львівський художник і вона було своєрідним символом району, місто домовилось із власниками будівлі про її збереження під час реконструкції. Забудовник своєї обіцянки не дотримався.

      Як інформує Zaxid.net, замовником реконструкції магазину виступає ТзОВ "Компанія Ріел-Естейт Груп".

      Наприкінці квітня у Львові вперше в Україні знесли незаконно збудовану багатоповерхівку, подивіться, що тоді залишилось на її місці.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Скандальні забудови Новини Львова Історія Мистецтво
      Джерело: 24 канал
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