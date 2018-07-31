У Львові під офіс юристів підклали вибухівку: відео

Близько 11 години вівторка, 31 липня, охоронець офісу юридичною фірми у Львові оглядав територію та побачив молодика в окулярах та кепці. Невідомий чоловік підкладав щось під дерево біля центрального входу. Охоронець оглянув предмет і запідозрив, що це – вибухівка, після чого одразу викликав поліцію.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Софія Трощук.

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За її словами, поліція переконалась, що у пакунку дійсно вибухівка. Оперативно спрацювали сапери і знешкодили пристрій, підірвавши його.



Сапер готується знешкодити вибухівку

Працівники офісу стверджують, що вони займаються громадськими юридичними проектами, повертають землю до комунальної власності. Тож підозрюють, що закладення вибухівки було попередженням про щось.

Ми відстоюємо багато цікавих і важливих питань для громади, наприклад, щодо забудови парків, будов "на кістках". Ймовірно, хтось із зацікавлених осіб вирішив таким чином на нас повпливати, – розповів юрист Назар Березіцький.

Журналістка додала, що вказаного підозрілого чоловіка вже кілька днів помічали біля офісу, але особливої уваги не звертали. Адже завжди на вулиці багато людей.