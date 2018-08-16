У Львові повідомили про замінування чотирьох фітнес-клубів

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінювання чотирьох будівель фітнес-клубів. Правоохоронці проводять евакуацію людей, обстежують приміщення будівель та прилеглі до них території.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Львівській області.

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Сьогодні, 16 серпня, близько 10.00 до поліції надійшла інформація про замінювання чотирьох будівель львівських фітнес-клубів, розташованих на вулицях Зелена, Олени Степанівни, Роксоляни та Кониського,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших відповідних служб. Правоохоронці проводять евакуацію людей, обстежують приміщення будівель та прилеглі до них території.

Наразі поліцейські встановлюють особу, яка повідомила про замінування та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.