У Львові спалахнула пожежа у сервісному центрі: фото та відео

У середу, 2 серпня, о 15:28 годині до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Чигиринській у двоповерховій нежитловій будівлі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Львівські області.

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"У будівлі розташовувався сервісний центр із обслуговування генераторів. Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі й запобігли подальшому поширенню вогню. Пожежа спричинила щільне задимлення, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання у складі трьох ланок газодимозахисної служби", – йдеться у повідомлені.



Пожежа у сервісному центрі

Пожежу було локалізовано о 16:17 годині, а ліквідовано о 16:37 годині. Вогнем знищено п'ять електрогенераторів і мікрохвильову піч, а також пошкоджено дерев'яне перекриття на площі 35 квадратних метрів, точильний верстат та п'ять вікон.

"До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Обставини та причини загоряння встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", – зазначила прес-служба.