У Львові від укусу змії померла 4-річна дитина

14 серпня в лікарні померла 4-річна дівчинка, яку декілька днів тому поблизу Сколе на Львівщині у гомілку вкусила змія.

Про це інформує "Львівський портал" з посиланням на коментар речниці Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської.

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За її словами, до поліції близько 18 години від медиків надійшла інформація про те, що о 12 годині дня в лікарні померла 4-річна львів’янка, яку вкусила змія.

Відомо, що змія вкусила дитину, коли та перебувала в лісі на Сколівщині. Інцидент трапився 11 серпня.

Того ж дня дівчинку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості.

Що робити, якщо ви помітили змію? Якщо ви помітили змію, замріть, дайте можливість їй відповзти, не намагайтеся взяти її в руки, пнути ногою чи фотографувати з невеликої відстані.

Не провокуйте плазуна і не панікуйте, навіть якщо вона невеликого розміру і ззовні млява. Уникайте різких рухів, котрі її лякають. Якщо змія прийняла загрозливу позу, відступіть, повільно та мирно розійдіться із нею.