15:15
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Львові від укусу змії померла 4-річна дитина

301 Читать новость на русском
Укус змії виявився смертельним для 4-річної львів'янки
Укус змії виявився смертельним для 4-річної львів'янки / фото з вільних джерел

14 серпня в лікарні померла 4-річна дівчинка, яку декілька днів тому поблизу Сколе на Львівщині у гомілку вкусила змія.

Про це інформує "Львівський портал" з посиланням на коментар речниці Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської.

Читайте також: "Небажана гостя": у Миколаєві змія заповзла до квартири місцевої мешканки (фото)

За її словами, до поліції близько 18 години від медиків надійшла інформація про те, що о 12 годині дня в лікарні померла 4-річна львів’янка, яку вкусила змія.

Відомо, що змія вкусила дитину, коли та перебувала в лісі на Сколівщині. Інцидент трапився 11 серпня.

Того ж дня дівчинку госпіталізували у Сколівську ЦРЛ у стані середнього ступеня важкості.

Що робити, якщо ви помітили змію? Якщо ви помітили змію, замріть, дайте можливість їй відповзти, не намагайтеся взяти її в руки, пнути ногою чи фотографувати з невеликої відстані.
Не провокуйте плазуна і не панікуйте, навіть якщо вона невеликого розміру і ззовні млява. Уникайте різких рухів, котрі її лякають. Якщо змія прийняла загрозливу позу, відступіть, повільно та мирно розійдіться із нею.

Теги: Поліція Новини України Новини Львова Діти і неповнолітні Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Медреформа в дії: перші результати, нові зарплати сімейних лікарів та боротьба за пацієнта
сьогодні, 15:00 Медреформа в дії: перші результати, нові зарплати сімейних лікарів та боротьба за пацієнта
Оксана Тропотяга
Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
сьогодні, 14:07 Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи
Віталій Шабунін
Помер Едуард Успенський: біографія письменника, який вигадав Чебурашку
сьогодні, 13:38 Помер Едуард Успенський: біографія письменника, який вигадав Чебурашку
Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
сьогодні, 12:00 Системы естественного освещения: плюсы внедрения современной технологии в Украине
Лев Парцхаладзе
Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси
сьогодні, 11:03 Як обрати компетентного стоматолога: поради і нюанси
Яніна Ткачук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Львівщина прийматиме на лікування усіх постраждалих з Євромайданів
 27 січня 2014 , 03:20
Лідер "Шахтаря" зможе зіграти проти "Істанбул Башакшехіра" в Лізі Європи
 15 серпня 2016 , 15:10
Як гравець "Ліверпуля" святкував зі спокусливими дівчатами і розпиванням шампанського з горла
 12 квітня 2017 , 15:15
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук