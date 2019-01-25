У Львові випала велика кількість снігу: місто стоїть у корках

Ранок 25 січня зустрів львів’ян не лише сніжною погодою, а й складною ситуацією на дорогах. Людям, які добиралися на роботу по 25-30 хвилин, доводиться витрачати удвічі, а той втричі більше часу.

Щоправда, як запевнили у Патрульній поліції Львівської області журналістів 24 Каналу, критична ситуація та непроїзні корки на дорогах Львова не спостерігаються.

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Уранці 25 січня ситуація на дорогах Львова була складною

Лише, за словами правоохоронців, попадали фури на виїзді зі Львова через нерозчищені дороги. Також ще одна ДТП з трьома травмованими сталася у Миколаївському районі поблизу села острів.

В Управлінні ДСНС по Львівській області, зі свого боку, розповіли, що на території Львова та області оголошено штормове попередження. Таку ж обіцяють і погоду завтра, 26 січня.



Через затори, які охопили весь Львів, людям на добирання на роботи доводиться витрачати утричі більше часу, аніж зазвичай / 24 канал

У прес-службі Укргідрометцентру наших журналістів перенаправили до Львівського регіонаьного центру з гідрометеорології, однак там 24 каналу відмовилися надавати яку-небудь інформацію щодо ситуації з погодою у Львові та Львівській області, аргументуючи це великою кількістю роботи та браком часу. Також не відповідають на двінки у Львівавтодорі.



Центр Львова також стоїть у корках / 24 канал

Тим, часом користувачі у соцмережах діляться фото та відео з корками на дорогах міста і області.



У патрульній поліції кажуть, що ситуація на дорогах Львова – не критична, львів'яни думають інакше / 24 канал ​



Львів'янам складно добиратися на роботу не лише машиною, а й громадським транспортом / Facebook-сторінка Ігор Зінкевич



У Львові корки спостерігаються і на під'їзді до центру / Facebook-сторінка Олег Мартиневич

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Невтішні дані показують і Google Maps.



Ситуація на дорогах Львова: дані Google Maps

За інформацією заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, через сильний снігопад усі комунальні служби та снігоприбиральна техніка міста працюватимуть у посиленому режимі, відтак лише один черговий буде на зв’язку. Крім того, для комунальників робочими днями стануть субота та неділя, а шляхово-ремонтні підприємства чергуватимуть цілодобово.

Також у мерії попросили мешканців приватного сектору та власників бізнесу почистити хідники навпроти своїх будівель, «щоб спільними зусиллями забезпечити очищення міста".