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      У Львові випала велика кількість снігу: місто стоїть у корках

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      Львів стоїть у заторах через снігопад
      Львів стоїть у заторах через снігопад / 24 канал

      Ранок 25 січня зустрів львів’ян не лише сніжною погодою, а й складною ситуацією на дорогах. Людям, які добиралися на роботу по 25-30 хвилин, доводиться витрачати удвічі, а той втричі більше часу.

      Щоправда, як запевнили у Патрульній поліції Львівської області журналістів 24 Каналу, критична ситуація та непроїзні корки на дорогах Львова не спостерігаються.

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      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Уранці 25 січня ситуація на дорогах Львова була складною 

      Лише, за словами правоохоронців, попадали фури на виїзді зі Львова через нерозчищені дороги. Також ще одна ДТП з трьома травмованими сталася у Миколаївському районі поблизу села острів.

      В Управлінні ДСНС по Львівській області, зі свого боку, розповіли, що на території Львова та області оголошено штормове попередження. Таку ж обіцяють і погоду завтра, 26 січня.

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Через затори, які охопили весь Львів, людям на добирання на роботи доводиться витрачати утричі більше часу, аніж зазвичай / 24 канал 

      У прес-службі Укргідрометцентру наших журналістів перенаправили до Львівського регіонаьного центру з гідрометеорології, однак там 24 каналу відмовилися надавати яку-небудь інформацію щодо ситуації з погодою у Львові та Львівській області, аргументуючи це великою кількістю роботи та браком часу. Також не відповідають на двінки у Львівавтодорі. 

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Центр Львова також стоїть у корках /  24 канал

      Тим, часом користувачі у соцмережах діляться фото та відео з корками на дорогах міста і області.

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      У патрульній поліції кажуть, що ситуація на дорогах Львова – не критична, львів'яни думають інакше / 24 канал ​

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Львів'янам складно добиратися на роботу не лише машиною, а й громадським транспортом / Facebook-сторінка Ігор Зінкевич 

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      У Львові корки спостерігаються і на під'їзді до центру / Facebook-сторінка Олег Мартиневич 

      Читайте також: Як у різних областях України справляються з негодою: фото та відео

       

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП

      Невтішні дані показують і Google Maps.

      Львів, корки, погода, негода, надзвичайні ситуації, ДТП
      Ситуація на дорогах Львова: дані Google Maps 

      За інформацією заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергія Бабака, через сильний снігопад усі комунальні служби та снігоприбиральна техніка міста працюватимуть у посиленому режимі, відтак лише один черговий буде на зв’язку. Крім того, для комунальників робочими днями стануть субота та неділя, а шляхово-ремонтні підприємства чергуватимуть цілодобово.

      Також у мерії попросили мешканців приватного сектору та власників бізнесу почистити хідники навпроти своїх будівель, «щоб спільними зусиллями забезпечити очищення міста".

      Теги: Новини України Поліція Новини Львова Погода Негода в Україні Дороги
      Джерело: 24 канал
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