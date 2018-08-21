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У Львові виявили унікальну знахідку княжих часів

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У Львові біля Собору Святого Юра археологи розкопали фундамент датований приблизно XIV–XV століттями.

Науковці припускають, що це сліди церкви, яка стояла тут перед теперішнім собором.

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"Виявлено фрагменти цегли-"пальцівки". Вона брускова з товщиною до 10 сантиметрів, що вказує на готичний період. І відповідно ми пов'язуємо так само цю знахідку з фундаментами", – сказав молодший науковий співробітник Рятівної археологічної служби Остап Лазурко.

Під час розкопок дослідники виявили, що фундамент під західною та південною частинами церкви не збігається із сучасним плануванням. Відкопані рештки складені з великих обтесаних кам`яних блоків. Раніше поблизу храму був цвинтар, тож археологи часто натрапляють на людські кістки. Пізніше останки перепоховають на території собору.

На зараз зібрано вже кілька ящиків людських решток, які знаходяться не в анатомічному порядку. Бо всі ці роботи, які тут проводилися комунікаційні призвели до повної руйнації цвинтаря,
– доповнив Лазурко.

Скільки часу триватиме дослідження невідомо, адже через розкопки ремонтники не можуть облаштувати гідроізоляцію підвалів собору.

Ми затримуємо будівельні роботи і відповідно вода буде просочуватись в споруди, які розташовані нижче. Тому проблему треба терміново вирішувати. Бо ми розуміємо, що підтопимо споруди, але з іншої сторони, якщо засипемо те, що виявили, то вже буде безповоротно втрачено
– заявив директор Рятівної археологічної служби Олег Осаульчук.

Якщо припущення археологів справдиться, то вони пропонуватимуть музеєфікувати знахідку, щоб її могли побачити всі охочі.

Теги: Новини України Новини Львова Історія
Джерело: 24 канал
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