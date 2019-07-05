У Львові вперше у світі порахували вуличних котів: милі фото тваринок

Львів став першим у світі містом, де порахували вуличних котів. Отож, усього на вулицях міста Лева живе майже 6 тисяч пухнастих чотирилапих тварин. Третина з них – кошенята.

Волонтери рахували котів протягом 5-ти днів. Робили це не власноруч, а за допомогою унікального алгоритму на базі платформи Animal-ID.info.

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Тож виявили, що майже всі котики, що живуть на вулицях, здорові.

У місті ми нарахували майже 6 тисяч котів, з них стерилізованих — майже 6%. Окрім того, майже 5% котів, що живуть на вулиці, є потенційно власницькими. Найімовірніше, вони просто відпущені на самовигул. Цю ситуацію можна вирішити, якщо у місті буде запроваджено обов’язкову реєстрацію та ідентифікацію домашніх котів,

– розповів співзазновник системи підрахунку Віктор Копач.

Тепер у мерії Львова мають контролювати їх розмноження, там вже пообіцяли зменшити популяцію гуманними методами.

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