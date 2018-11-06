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      У Львові запрацював цікавий водограй після 20 років простою: фото, відео

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      У Львові відновили фонтан "Водолій", що не працював 20 років
      У Львові відновили фонтан "Водолій", що не працював 20 років / 24 канал

      6 листопада у Львові на вулиці Коперніка, навпроти пам'ятника Маркіянові Шашкевичу, після капітального ремонту увімкнули фонтан "Водолій". До цього часу водограй не працював 20 років.

      Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, відповідно до проекту, тепер вода тече позаду скульптури Водолія та підсвічується, а з глечика міфічного персонажа витікає питна вода, яка починає текти лише тоді, коли хтось підходить до фонтану.

      Читайте також: У "Київводфонді" пояснили, чому не можна купатися у столичних фонтанах

      Водолій, Львів, культура, Коперніка, фонтан
      З глечика міфічного Водолія тепер витікає питна вода

      "У 70-х роках стіну цієї композиції облицювали пісковиком. Скульптура Водолія тут була також. Тому ми вирішили оновити фонтан: бетонну стіну зробити мінімалістичною, без декору, щоби закцентувати на скульптурі, відтінити її. А ще ‒ облаштувати підсвітку", – зазначила архітекторка Ольга Криворучко у коментарі ZAXID.NET.

      Що відомо про відновлений фонтан "Водолій" у Львові: дивіться відео

      Зауважимо, що роботи з відновлення фонтану тривали чотири місяці. За цей час тут замінили цегляну кладку, гідроізоляцію та плитку, відремонтували чашу фонтану, зробили каналізування, а також встановили освітлення та фотоелементи.

      Водолій, Львів, культура, Коперніка, фонтан
      Фонтан не працює, коли біля нього немає жодної людини, а коли хтось підходить, починає текти вода 

      Загалом вартість ремонтних робіт становить майже 615 тисяч гривень: будівельні роботи – понад 453 тисячі гривень, інші витрати – більше ніж 161 тисяча гривень. Усі кошти було виділено з бюджету розвитку Львова.

      У Львові увімкнули фонтан "Водолій", який був на реконструкції 20 років: дивіться відео 

      До слова, в Умані під час реконструкції центральної площі виявили підземелля з мережею ходів. Наразі триває їхнє дослідження.

      Теги: Новини України Новини Львова Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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