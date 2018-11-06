У Львові запрацював цікавий водограй після 20 років простою: фото, відео

6 листопада у Львові на вулиці Коперніка, навпроти пам'ятника Маркіянові Шашкевичу, після капітального ремонту увімкнули фонтан "Водолій". До цього часу водограй не працював 20 років.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, відповідно до проекту, тепер вода тече позаду скульптури Водолія та підсвічується, а з глечика міфічного персонажа витікає питна вода, яка починає текти лише тоді, коли хтось підходить до фонтану.

Читайте також: У "Київводфонді" пояснили, чому не можна купатися у столичних фонтанах



З глечика міфічного Водолія тепер витікає питна вода

"У 70-х роках стіну цієї композиції облицювали пісковиком. Скульптура Водолія тут була також. Тому ми вирішили оновити фонтан: бетонну стіну зробити мінімалістичною, без декору, щоби закцентувати на скульптурі, відтінити її. А ще ‒ облаштувати підсвітку", – зазначила архітекторка Ольга Криворучко у коментарі ZAXID.NET.

Що відомо про відновлений фонтан "Водолій" у Львові: дивіться відео

Зауважимо, що роботи з відновлення фонтану тривали чотири місяці. За цей час тут замінили цегляну кладку, гідроізоляцію та плитку, відремонтували чашу фонтану, зробили каналізування, а також встановили освітлення та фотоелементи.



Фонтан не працює, коли біля нього немає жодної людини, а коли хтось підходить, починає текти вода

Загалом вартість ремонтних робіт становить майже 615 тисяч гривень: будівельні роботи – понад 453 тисячі гривень, інші витрати – більше ніж 161 тисяча гривень. Усі кошти було виділено з бюджету розвитку Львова.

У Львові увімкнули фонтан "Водолій", який був на реконструкції 20 років: дивіться відео

До слова, в Умані під час реконструкції центральної площі виявили підземелля з мережею ходів. Наразі триває їхнє дослідження.