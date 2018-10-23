У Львові запровадили туристичні картки: що це таке та як працює

Lviv City Card – картка знижок та безкоштовних відвідин музеїв – діє у місті Львові вже майже місяць. Це спеціальна пропозиція для туристів, у тому числі й іноземців.

Ціна картки, яка діє добу, складає 250 гривень. Загалом є ще пропозиції на два та три дні, їхня вартість – 350 та 450 гривень.

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Вона надає знижки в закладах харчування та крамницях, дозволяє безкоштовно відвідувати майже 20 музеїв та галерей, їздити на електротранспорті. І підніматися на Ратушу. Сюди також додають і SIM-картку українського оператора. Lviv City Card діє в місті майже місяць і вже є популярною серед туристів.

Наразі у нас продано вже понад двадцять карток. Тобто в основному купують іноземці, це Бельгія й Німеччина, Великобританія й Франція. Також купували вже й українці,

– розповіла координаторка Lviv City Card Анастасія Гірзекорн.

У деяких ресторанах власникам картки пропонують знижку від десяти до двадцяти відсотків.

Тут є ще й багато знижок у ресторани й кафе, а мені це дуже подобається. Бо коли турист приїжджає сюди, він мусить ще і їсти щось,

– розповів турист.

Аби встигнути усюди – без громадського транспорту не обійтися. Тому проїзд в електротранспорті із Lviv City Card безкоштовний. Наразі контролери лише перевіряють наявність картки. Втім, згодом матимуть сканери для QR коду.

Подібної картки в інших містах України немає. А от за кордоном у великих туристичних містах – це звична практика.