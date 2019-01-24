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      У Львові з'явиться надсучасна бібліотека: чим особливий проект – фото

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      Теперішню бібліотеку №27 у Львові відремонтують за 3,2 млн грн
      Теперішню бібліотеку №27 у Львові відремонтують за 3,2 млн грн / 24 канал/Ілюстрація

      На місці теперішньої бібліотеки-філії №27 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові з'явиться нова надсучасна читальня.

      Теперішня бібліотека "Під високим замком" розташована в історичній будівлі, яка є пам’яткою архітектури і виходить одразу на Фабрику Повидла, проект відновлення якої представили напередодні.

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      Над концепцією оновлення бібліотечного простору, окрім бібліотекарів та проектантів, працювали також батьки та діти, які є її частими відвідувачами.

      Восени 2018-го проект доопрацювали, ремонтні роботи планують розпочати вже на початку 2019-го.

      бібліотека 27 Львів
      Бібліотека-філія №27 у Львові розташована в історичній будівлі

      За даними Львівської міськради, їхня загальна вартість трохи більше 3,2 мільйона гривень.

      За ці гроші у закладі планують облаштувати зонування простору відповідно до вікових категорій, закупити мобільні меблі, встановити сцену для театральних вистав та подбати про звукоізоляцію, зовнішнє маркування і рекламу.

      З візуалізації проекту видно, що бібліотека отримає новий сучасний вигляд, у приміщенні буде багато світла, зелені та чимало зручних ніш для читання, вмонтованих в книжкові стелажі.

      бібліотека Львів реконструкція
      Проект реконструкції бібліотеки у Львові

      Для найменших відвідувачів облаштують спеціальну зелену гірку.

      реконструкція бібліотека Львів
      Візуалізація проекту реконструкції бібліотеки-філії №27 у Львові

      У грудні стало відомо, що багатофункціональну бібліотеку центр Шептицького у Львові номінували на міжнародну архітектурну премію Європейського Союзу імені Міса ван дер Рое 2019. За перемогу у конкурсі позмагається одразу 8 проектів з України.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Львова Ремонт
      Джерело: 24 Канал
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