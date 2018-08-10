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У MacBook від Apple з’явилась нова проблема

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У MacBook від Apple з’явилась нова проблема
У MacBook від Apple з’явилась нова проблема / ek.ua

У 13- і 15-дюймових MacBook Pro, що виробляє компанія Apple, виникла нова проблема – звук із динаміків виходить спотвореним, при чому навіть при відносно низькій гучності.

Про це повідомляє The Next Web.

Проблему помітили після того, як Apple виправила проблему з оновленнями в лінійці ноутбуків рівня Pro.

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Так, користувачі активно скаржаться на форумі підтримки Apple, Reddit і YouTube. Проблема у більшості одна і таж – динаміки почали голосно хрипіти та потріскувати.

Чому виникла ця проблема наразі незрозуміло. При цьому джерело повідомили, що в Apple про цю проблему знають і вже працюють над її усуненням. Однак, знайти причину може бути проблематично, оскільки звіти користувачів до сих пір досить сильно різняться.

Тим часом користувачі форуму MacRumors припускають, що проблема у бракованому обладнанні, або проблеми в роботі нового чіпа Apple T2, який відповідає за відтворення звуку замість процесора Intel Core.

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Теги: Техно Ґаджети Apple ноутбук
Джерело: 24 Канал
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