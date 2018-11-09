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      У Мексиці назвали дату підписання нового торговельного договору з США та Канадою

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      Названо дату та місце підписання нової торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою
      Названо дату та місце підписання нової торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою / eleconomista

      Нову торговельну угоду між Мексикою, Канадою і США буде укладено 30 листопада під час саміту "двадцятки" в Буенос-Айресі.

      Про це повідомило видання Noticias MVS з посиланням на заяву міністра економіки Мексики Ільдефонсо Гуахардо.

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      Це буде угода на підставі повноважень, якими наділені міністри, і вона буде укладена там, де одночасно перебуватимуть усі три міністри, тобто в Буенос-Айресі,
      – сказав Гуахардо.

      За його словами, церемонія пройде вранці за місцевим часом.

      Сполучені Штати, Канада і Мексика досягли домовленості щодо нової торговельної угоди, поставивши крапку в переговорах, що тривали понад рік. Договір прийде на зміну "Угоді про північноамериканську зону вільної торгівлі" (NAFTA).

      Це велика угода для трьох наших країн, вона виправляє безліч складнощів і помилок, допущених в NAFTA, відкриває ринки для наших фермерів і виробників, прибирає торгові бар'єри і зближує всі три великі нації в конкуренції з усім іншим світом. USMCA – це історична угода,
      – наголосив Дональд Трамп після анонсу досягнутих між країнами домовленостей.

      Нова угода, після її підписання, набуде чинності у другій половині 2019 року.

      Нагадаємо, що на вимогу президента США Дональда Трампа у 2017 році сторони почали переговори щодо переукладання NAFTA на нових умовах, Вашингтон і Мехіко змогли домовитися у серпні 2018 року.

      30 вересня США підписали торговельну угоду з Канадою, яка "зближує всі три великі нації в конкуренції з усім іншим світом".

      Теги: Новини США Мексика Канада Аргентина
      Джерело: 24 Канал
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