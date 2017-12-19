У Мексиці перекинувся автобус з туристами, є загиблі

У Мексиці перекинувся автобус з туристами, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб, ще близько 20 постраждали.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

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"Щонайменше 12 людей загинули, коли автобус, що перевозив іноземних туристів до руїн майя в східній частині Мексики, перекинувся на шосе", – йдеться у повідомленні.

Автобус, в якому їхали пасажири круїзного лайнера Royal Caribbean, несподівано з'їхав з траси і перекинувся на шляху до розвалин у Чачобені, приблизно за 175 км на південь від Тулума.

За словами представників цивільної оборони, серед поранених є громадяни США і Швеції. На даний момент з'ясовуються причини події.