У мережі показали "ноу-хау" для прибирання снігу у Києві

У мережі опублікували відео, на якому працівник комунальних служб прибирає сніг по-новому.

Відео з'явилося на сторінці "Київ автомобільний" у Facebook.



На ньому видно, як працівник комунальних служб столиці розкидає брудний сніг по проїжджій частині однієї з вулиць.

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Спершу водій збирає сніг у ковш з узбіччя, після чого він викидає це на проїжджу частину.



Користувачі мережі обурені таким вчинком. Деякі припустили, що так чоловік полегшує роботу для снігоприбиральної машини. Однак йому відповіли, що та так нічого й не прибрала.

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