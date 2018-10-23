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      У мережі з'явились кадри з випускного принца Вільяма та Кейт Міддлтон: чарівне відео

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      Принц Вільям та Кейт Міддлтон
      Принц Вільям та Кейт Міддлтон / koreaportal.com

      Загальновідомо, що принц Вільям зустрів свою чарівну дружину Кейт Міддлтон під час навчання в університеті. Мережу зачарували кадри, як герцоги Кембриджські отримували документи про закінчення вишу.

      Внук Єлизавети ІІ успішно здобув освіту в Університеті Сент-Андрюса, що в Шотландії. Саме під час навчання він зустрів свою дружину Кейт Міддлтон, з якою наразі щасливо виховує трьох дітей. 

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      Ніжні почуття принца Вільяма з його обраницею згодом екранізували та показали, як пара побудувала міцні стосунки. Однак у мережу потрапили ще й архівні кадри, коли у 2005 році закохані Вільям та Кейт отримували дипломи про закінчення університету. На церемонії були присутні щасливі родичі принца Вільяма – Її Величність Єлизавета ІІ з чоловіком Філіпом, принц Чарльз та герцогиня Камілла. Всі із захватом стежили за випускником та не стримували свого щастя. 

      Не менш захопливо вони зустріли і Кейт Міддлтон, яка вийшла на сцену за документом. Принц Чарльз, ймовірно, вже знав про почуття його сина, адже коли герцогиня Кембриджська з'явилась на церемонії, він не стримав посмішки. 

       

      Варто зазначити, що принц Вільям не поспішав з одруженням. Заручився внук Єлизавети ІІ аж у 2010 році, тому у британських ЗМІ часто образливо називали Кейт Міддлтон "чекалкою", оскільки не вірили, що пара колись створить сім'ю. 


      Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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