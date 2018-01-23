У мережі з'явилися перші фото форми олімпійської збірної України

У вівторок 23 січня, в у Національній філармонії України відбулася урочиста церемонія проводів олімпійської збірної команди України на XXIII зимові Ігри до південнокорейського Пхьончхана.

Під час заходів показали олімпійську форму.

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Наразі в Олімпійському домі триває екіпірування команди, передає "Укрінформ". Перед виїздом нову форму приміряли саночники.



Так прокоментував форму дебютант майбутніх Ігор-2018 Антон Дукач.



"Форма дуже гарна, зручна, з гордістю в ній будемо презентувати країну.



Форма на Олімпіаду-2014 була красива, але ця – просто вау! Весь одяг стильний, красивий, тож будемо модними на цих Іграх. Національний олімпійський комітет і фірма PEAK забезпечили спортсменів всім необхідним, всього вдосталь і на всі випадки життя".



Форма олімпійської збірної України



Форма олімпійської збірної України

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет заборонив титулованому російському спортсмену з шорт-треку Віктору Ану брати участь в Олімпіаді-2018 в Пхьончхані.