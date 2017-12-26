У мережі з'явилось відео неймовірного явища, яке спостерігали жителі Донбасу

Неймовірно красиве природне явище, яке жителі Донбасу бачили на небі, викликало шквал занепокоєння.

Незвичне сяйво помітили біля Станиці Луганської вранці 26 грудня. Окрім українців, невідоме явище могли бачити жителі Російської Федерації. Доктор фізико-математичних наук Анатолій Латишев припустив, що це могло бути дуже рідкісне веселкове свічення хмар. До цього часу науковець такого сяйва не бачив.

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Явище вже викликало шквал занепокоєння в соціальних мережах. Люди побоюються, що таке сяйво може свідчити про запуск міжконтинентальних ракет. За їх припущенням, зробити могли це російські військові з полігону в Астраханській області.

А в Росії вже придумали новину, що двине сяйво – це наслідки хімічної атаки, яку здійснили українці

Також в мережі з'явилось відео рідкісного сяйва.