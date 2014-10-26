У Миколаєві «мінували» 10 виборчих дільниць

Про це повідомили у групі зв'язків з громадськістю Нацгвардії Управління МВС України в Миколаївській області.

За їх даними, в чергову частину Миколаївського міського управління міліції надійшло понад 10 анонімних повідомлень по телефону. Особи, які телефонували, повідомляли адреси або номери ділянок, на яких нібито стануться вибухи чи вибухнуть газопроводи.

Співробітники міліції перевірили всі факти про мінування ряду виборчих дільниць на території міста. Жодне з повідомлень не підтвердилося. Робота виборчих комісій була відновлена протягом 10-15 хвилин.

Враховуючи досвід виборів президента України, співробітники ОВС передбачили подібні випадки дестабілізації обстановки і спроби зірвати виборчий процес в Миколаєві, повідомили у групі зв'язків з громадськістю. З цією метою були створені групи документування та швидкого реагування міліції, які оперативно відгукуються на подібні повідомлення і негайно виїжджають разом з іншими службами екстреного виклику на місця.

Інформація за фактами завідомо неправдивих повідомлень про замінування дільниць внесена до журналу єдиного обліку. В даний час проводяться перевірки, встановлюються особи, які надали неправдиві повідомлення.

Як повідомлялось, сьогодні близько 11:00 невідомий повідомив про замінування чотирьох виборчих дільниць на території виборчого округу №129 у Миколаєві.

До слова, на виборчу дільницю у Нововодолазькому районі Харківської області надійшов дзвінок про замінування будівлі. Правоохоронці та вибухотехніки обстежили будівлю, та не знайшли жодних вибухових предметів або речовин.