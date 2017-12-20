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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Мінську не говоритимуть про обмін полоненими

16:34, сьогодні 92 Читать новость на русском

Хоч напередодні це питання анонсували. Загалом, гуманітарна підгрупа, яка опікується цим питанням, не буде нині засідати.

Натомість українська сторона спробує домовитися про припинення вогню на період свят і зимових канікул.

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Нагадаємо, це останнє в цьому році засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Питання миру, питання дотримання режиму тиші є ключовими, які сьогодні обговорюються у Мінську. Там відбувається останнє засідання групи. Там працює також безпекова група, економічна група, політична група. Гуманітарна група сьогодні в Мінську не працює. Ми мали скайп-конференцію в понеділок і ми готуємося до наступної скайп-конференції", – зазначила уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони підтвердили готовність обмінятися утримуваними особами на основі вже затверджених списків.

Теги: Новини України Мінські домовленості Війна на Донбасі Білорусь Обмін полоненими Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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