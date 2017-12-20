У Мінсоцполітики розповіли, коли і на скільки підвищать пенсії українським військовим

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про старт реформи пенсійного забезпечення працівників силових відомств з 1 січня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики України.

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Не залежно від того, коли Верховна Рада ухвалить цей Закон, перерахунок пенсій розпочнеться з першого січня 2018 року – в самому Законі прописана норма, якою встановлюється перерахунок саме з цієї дати,

– заявив Рева.

За його словами, в результаті осучаснення пенсії підвищаться для кожного індивідуально залежно від стажу та розміру грошового забезпечення, але середнє підвищення становитиме 1,5 тисячі гривень.

"Це суттєво більше ніж є сьогодні, і, якщо для цивільних пенсія в середньому зросла на 30%, то у військових зростання становитиме у середньому на 62%. Разом з цим, достойних пенсій можна досягнути лише поступово, а тому головним результатом цього Закону буде проведення одночасного та щорічного осучаснення військових та цивільних пенсій", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що з 1 січня 2018 року українським військовослужбовцям підвищать пенсії.