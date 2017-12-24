У московському аеропорту з літака випала стюардеса
10:11, сьогодні 3628 Читать новость на русском
Стюардеса авіакомпанії Utair під час закривання дверей літака посковзнулася і впала на перон.
Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії, передає ТАСС.
Після інциденту у московському аеропорту "Внуково" бортпровідницю госпіталізували.
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"Під час передпольотної підготовки літака, який готувався до вильоту в Ханти-Мансійськ, при закритті задньої двері бортпровідниця посковзнулася і впала на перон. Її оперативно госпіталізували", – зазначили у прес-службі.
Наразі з'ясовують причини нещасного випадку.
Джерело: 24 Канал
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