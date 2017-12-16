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У Москві чоловіка, який хотів купити біткойни, пограбували на кругленьку суму

19:53, 16 грудня 845 Читать новость на русском
У Москві пограбували чоловіка, який хотів купити біткойни
У Москві пограбували чоловіка, який хотів купити біткойни / Фото з відкритих джерел

У російській столиці в 34-річного чоловіка під приводом продажу криптовалюти викрали 300 тисяч євро і 50 тисяч доларів США.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Зазначається, що інцидент трапився під вечір 15 грудня.

"О 18:40 до чергової частини відділу поліції по району Хамовніки подзвонив 34-річний чоловік, який розповів, що в кафе "Батони" на Комсомольському проспекті невідомі йому чоловіки під приводом продажу криптовалюти викрали у нього 300 тисяч євро і 50 тисяч доларів США" , – розповіло виданню джерело в МВС.

Наразі порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, першими у світі біткойновими мільярдерами стали американські бізнесмени, брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосси. Наразі їх статки оцінюються приблизно у 100 тисяч біткойнів.

Теги: Біткойн гроші Новини Росії Москва Пограбування
Джерело: 24 Канал
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