У Москві чоловіка, який хотів купити біткойни, пограбували на кругленьку суму
У російській столиці в 34-річного чоловіка під приводом продажу криптовалюти викрали 300 тисяч євро і 50 тисяч доларів США.
Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
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Зазначається, що інцидент трапився під вечір 15 грудня.
"О 18:40 до чергової частини відділу поліції по району Хамовніки подзвонив 34-річний чоловік, який розповів, що в кафе "Батони" на Комсомольському проспекті невідомі йому чоловіки під приводом продажу криптовалюти викрали у нього 300 тисяч євро і 50 тисяч доларів США" , – розповіло виданню джерело в МВС.
Наразі порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, першими у світі біткойновими мільярдерами стали американські бізнесмени, брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосси. Наразі їх статки оцінюються приблизно у 100 тисяч біткойнів.
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