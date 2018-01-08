У Москві та Чикаго пройшов спільний флешмоб на підтримку Криму
17:12, 8 січня 1462 Читать новость на русском
Активісти в Москві та Чикаго 7 січня провели спільну паралельну акцію-флешмоб, на підтримку Криму та проти війни у Сирії.
Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на учасницю акції в Москві Віру Лаврешіну.
Читайте також: На Різдво окупанти провели низку обшуків у кримських татар
На вулиці Москви активісти вийшли з плакатами: "Зупиніть війну в Сирії, Україні, Грузії" і "Терористи – не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля". У Чикаго учасники акції в характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: "Russia out of Crimea".
Активістів в США зібрав Девід Турпін з Чикаго.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Чоловік закопав молоду дівчину біля озера у Києві16 листопада 2017 , 00:07
Усик підтвердив страх росіян, – реакція соцмереж на перемогу над Хуком10 вересня 2017 , 12:00
Турчинов прокоментував інформацію про постачання українських двигунів в КНДР14 серпня 2017 , 15:12
США запропонували Росії свої умови розміщення миротворців на Донбасі14 листопада 2017 , 10:12