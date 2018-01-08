У Москві та Чикаго пройшов спільний флешмоб на підтримку Криму

Активісти в Москві та Чикаго 7 січня провели спільну паралельну акцію-флешмоб, на підтримку Криму та проти війни у Сирії.

Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на учасницю акції в Москві Віру Лаврешіну.

Читайте також: На Різдво окупанти провели низку обшуків у кримських татар

На вулиці Москви активісти вийшли з плакатами: "Зупиніть війну в Сирії, Україні, Грузії" і "Терористи – не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля". У Чикаго учасники акції в характерних українських різдвяних костюмах виступили із закликом: "Russia out of Crimea".

Активістів в США зібрав Девід Турпін з Чикаго.