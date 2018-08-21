У МОЗ розвінчали популярний міф про щеплення

Існує міф, що щеплення роблять лише у дитячому віці. Та насправді імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя, тому періодично необхідне повторне введення вакцин — ревакцинація.

Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"Вакцинація від дифтерії і правця призначена не лише дітям, а і дорослим. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років. Тож дорослим роблять планові щеплення проти дифтерії та правця кожні 10 років", – зазначили у відомстві.

Читайте також: Усе про вакцинацію: кому і коли варто робити, небезпека, протипоказання, поради лікаря

Також медики зазначають, що дорослим треба вакцинуватись проти окремих хвороб, якщо їх не робили у дитинстві. Зокрема, важливо перевірити, чи були проведені щеплення проти кору, краснухи та паротиту.

Також важливо мати щеплення проти гепатиту B, яка захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу і раку печінки.

Скільки щеплень повинна зробити людина за все життя – дивіться у інфографіці.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.