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У NASA показали неймовірні фото із поверхні Юпітера

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Нові фото поверхні Юпітера
Нові фото поверхні Юпітера / NASA

Національне аерокосмічне агентство (NASA) оприлюднило нові фотографії Юпітера. Знімки розміщені на офіційному сайті агентства.

Міжпланетна автоматична станція "Юнона" виконала 13 проліт біля Юпітера, завдяки чому вдалось зробити кілька неймовірних фото.

Нові фото Юпітера

Нові фото Юпітера

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Вивчення цієї планети відбуваються за допомогою наземних і орбітальних телескопів з 1970-х років. Загалом до Юпітера було відправлено 8 міжпланетних апаратів.

Фото Юпітера

Фото зроблені  станцією "Юнона" 

Що таке Юпітер? Це найбільша планета Сонячної системи, 5 за віддаленості від Сонця. Поряд з Сатурном, Ураном і Нептуном класифікується як газовий гігант. Юпітер має щонайменше 69 супутників.

Теги: Техно NASA Юпітер Космос
Джерело: 24 Канал
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