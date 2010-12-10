У Нацбанку не бачать підстав для зміни курсу гривні до іноземної валюти

За словами голови Національного банку України Володимира Стельмаха, наразі немає жодних побоювань з цього приводу.

Передає УНІАН. На користь такої тези, зазначив головний банкір, свідчить і той факт, що НБУ скуповує валюту на міжбанку. Крім того, Стельмах зазначив, що впевненості в тому, що коливань на валютному ринку не буде, додає і те, що інфляція, за підсумками року, не дотягне до 10%.