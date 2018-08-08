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У Нацкомісії повідомили коли почнеться впровадження послуг перенесення мобільного номера

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Стало відомо коли українці зможуть переносити мобільні номери
Стало відомо коли українці зможуть переносити мобільні номери / techtoday.in.ua

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, прийняла рішення про дати впровадження можливості перенесення телефонних номерів в Україні.

Про це регулятор повідомив на сторінці у Facebook.

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Зазначається, що створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних ДП "Укрчастотнагляд" (Адміністратора ЦБД) має відбутися до 1 лютого 2019 року.

Відтак початок впровадження послуг із перенесення абонентських номерів заплановано на 1 травня 2019 року.

На засіданні Робочої групи НКРЗІ з питань впровадження послуг із перенесення абонентських номерів, яке відбулось 26 липня цього року за участі всіх зацікавлених учасників ринку телекомунікацій, було завершено громадське обговорення розгляду проекту рішення НКРЗІ,
– йдеться у повідомленні.

Проект акту направлено на погодження до зацікавлених державних органів.

 

Теги: Новини України НКРЗ Техно
Джерело: 24 Канал
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