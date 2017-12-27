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У Німеччині теплохід з туристами врізався у міст: фото аварії

14:23, сьогодні 1175 Читать новость на русском
Внаслідок аварії 29 туристів зазнали поранень
Внаслідок аварії 29 туристів зазнали поранень / derwesten.de

У Німеччині туристичний теплохід Swiss Crystal врізався в опору мосту. 29 людей отримали поранення, четверо із них зараз перебувають у важкому стані.

Інцидент стався біля міста Дуйсбург, що на заході країни, пише Focus.

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Судно, на якому були понад 100 осіб, прямувало за туристичним маршрутом до Нідерландів. Однак, сіло на мілину і врізалось в опору мосту на річці Рейн.

Аварія біля міста Дуйсбург

Усіх постраждалих доправили до лікарень, а решту пасажирів пересадили на інший корабель.

Внаслідок аварії четверо людей перебувають у важкому стані

Причини аварії наразі невідомі, а міст, яким проходить автомагістраль, тимчасово закрили.

Причини аварії, яка сталась у Німеччині, з'ясовують

Теги: Аварії та ДТП Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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