У німецького бізнесу підвищений інтерес до України, – Клімкін
14:58, сьогодні 254
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з німецькими бізнесменами і поділився її результатами.
Про це глава українського МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.
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За його словами, німецький бізнес проявляє підвищений інтерес до України.
Хоч питань залишається багато,але кажуть, що за 4 роки зроблено велику роботу, щоб іноземному бізнесу у нас було більш комфортно,
– зазначив Клімкін.
Він додав, що найчастіше іноземний бізнес освоює нові ринки завдяки так званому "сарафанному радіо".
Клімкін переконаний, що чим більше в Україні буде "історій успіху", тим більше буде іноземних інвестицій.
Джерело: 24 Канал
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