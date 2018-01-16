У німецького бізнесу підвищений інтерес до України, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з німецькими бізнесменами і поділився її результатами.

Про це глава українського МЗС написав на своїй сторінці у Twitter.

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За його словами, німецький бізнес проявляє підвищений інтерес до України.

Хоч питань залишається багато,але кажуть, що за 4 роки зроблено велику роботу, щоб іноземному бізнесу у нас було більш комфортно,

– зазначив Клімкін.

Він додав, що найчастіше іноземний бізнес освоює нові ринки завдяки так званому "сарафанному радіо".

Клімкін переконаний, що чим більше в Україні буде "історій успіху", тим більше буде іноземних інвестицій.