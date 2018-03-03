У пенсійному законодавстві готують зміни – міністр розповів деталі

Міністерство соцполітики України готує зміни до законодавства, згідно з якими стаж для пенсій донараховується автоматично, а коефіцієнт заробітку за бажанням.

Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі "112 Україна".

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"Люди працювали, їм призначили пенсію, і вони далі почали працювати, потім звільнилися, приходять і їм донараховують стаж і коефіцієнт, який вони заробили, додають до цього. Якщо у них заробітна плата була меншою, ніж до моменту призначення пенсії, у них ще й падає коефіцієнт. І ми зараз готуємо законодавчі зміни для того, щоб визначити, що стаж донараховується автоматично, а коефіцієнт заробітку за бажанням. Тобто, якщо у нього більший коефіцієнт – він додається", – пояснив Рева.