У поліції повідомили деталі побиття нардепа Левченка у Києва

У Києві 9 березня побили народного депутата Юрія Левченка. Разом з ним був депутат Київради Святослав Кутняк.

Нагадаємо, вранці 9 березня стало відомо, що у Києві побили депутата Левченка. Зазначається, що внаслідок бійки нардеп втратив свідомість.

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Як повідомили у поліції, за попередніми даним біля гаражного кооперативу сталася сутичка.

"Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю. У результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці. Після цього депутати поїхали з місця події", – йдеться в повідомленні поліції.

При цьому, за даними правоохоронців, із заявою про побиття Левченко та Кутняк не зверталися. Також до правоохоронців повідомленні від лікарів не надходило.

Слідчо-оперативна група працює на місці, проводиться опитування свідків. Пляшку із займистою сумішшю вилучили.