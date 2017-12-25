У поліції розповіли, як затримали двох підлітків на території ЧАЕС

За порушення вимог радіаційної безпеки поліцейські склали на сталкерів адміністративний протокол.

У ніч на 25 грудня біля відселеного села Залісся співробітники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох хлопців: 17-річний житель столиці разом з 18-річним товаришем з Київської області незаконно проникли на територію зони відчуження. Ціль вилазки – екстремальний туризм, або так званий "сталкінг".

Матеріал направлений в Іванівський районний суд Київської області для прийняття рішення і, найвірогідніше, складання адміністративного протоколу.

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Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 гривень).