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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

У поліції відреагували на гучну крадіжку погруддя Коцюбинського

17:03, сьогодні 450 Читать новость на русском
У Чернігові поліція продовжує розшукувати осіб причетних до крадіжки погруддя Коцюбинському
У Чернігові поліція продовжує розшукувати осіб причетних до крадіжки погруддя Коцюбинському / ГУ НП

У Чернігові правоохоронці вживають низку заходів для пошуку 150-кілограмового пам'ятника, який уночі проти 18 грудня вандали викрали з могили класика української літератури Михайла Коцюбинського.

Відповідну інформацію оприлюднив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

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Зазначається, що правоохоронців про інцидент повідомила жінка, яка робила ранкову пробіжку, відтак на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

"Поліцейські обстежили місце події й відзначили, що злодії ретельно підготувалися до злочину. Вони підклали тюки соломи на підніжжя постаменту, щоб не робити зайвого галасу, коли скидали 150-кілограмове бронзове погруддя", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що наразі триває досудове розслідування. Крім того, криміналісти проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо виявлення осіб, причетних до крадіжки.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження за фактом наруги над могилою. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Чернігові невідомі зловмисники осквернили могилу Михайла Коцюбинського, скинувши з постаменту та викравши бронзове погруддя письменнику.

Теги: Новини України Поліція Чернігів Література Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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