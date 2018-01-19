У Польщі покарали трьох громадян через Україну

Трьох молодих людей, які у вересні минулого року на Ринковій площі міста Свідниця Нижньосілезького воєводства зірвали український прапор, потоптали і витерли об нього своє взуття, покарав суд. Вони повинні повернути власнику еквівалентну за нього суму і сплатити штраф.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Прапор висів над входом в Судетську промислово-торгівельну палату, його повісило агентство по працевлаштуванню Smart Work, офіс якого знаходиться в будинку. У минулому році відеокамера муніципальної варти зафіксувала молодих людей, які зняли з будівлі прапор, а потім розтоптали його і витерли прапор своє взуття.

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Муніципальна варта затримала компанію на місці та викликала поліцію, а на своєму порталі повідомила, що було "усунуто, здійснено публічну наругу, знищено та пошкоджено" прапор, а затримані підозрюються у порушенні однієї із статей Кримінального кодексу Польщі.



Зняття прапора правопорушниками

Згідно зі статтею, той, хто у Польщі зневажає, знищує, пошкоджує або усуває один з державних символів іноземної держави, встановлений у громадському місці представництвом цієї держави або згідно з розпорядженням польського органу влади, карається штрафом, обмеженням свободи або позбавленням волі на строк до одного року.



Затримання правопорушників

Однак поліція Свідниці пред'явила затриманим звинувачення в "крадіжці і знищенні майна", заявивши, що над прапором не було здійснено наругу, оскільки він вивішений в приватному порядку, а не урядом або органом влади. За знищення українського прапора правопорушники повинні заплатити фірмі з посередництва праці 150 злотих. Кожен з них заплатить також 300 злотих штрафу.