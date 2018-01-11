У Польщі призначили нового керівника комісії, яка розслідує Смоленську катастрофу
22:59, 11 січня 180 Читать новость на русском
Екс-міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич призначений керівником урядової підкомісії з розслідування причин Смоленської катастрофи.
Про це передає Niezalezna.pl.
Відповідне рішення прийняв новий глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак.
Повідомляється, що Мацеревич буде керувати, а також готувати звіти, які будуть представлені у квітні 2018 року, у восьму річницю Смоленської катастрофи.
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Як відомо, навесні 2016 року польська урядова підкомісія з розслідування причин катастрофи, яка діє при міноборони Польщі, відновила слідство.
Джерело: 24 Канал
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