У Польщі призначили нового керівника комісії, яка розслідує Смоленську катастрофу

Екс-міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич призначений керівником урядової підкомісії з розслідування причин Смоленської катастрофи.

Про це передає Niezalezna.pl.

Відповідне рішення прийняв новий глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

Повідомляється, що Мацеревич буде керувати, а також готувати звіти, які будуть представлені у квітні 2018 року, у восьму річницю Смоленської катастрофи.

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Як відомо, навесні 2016 року польська урядова підкомісія з розслідування причин катастрофи, яка діє при міноборони Польщі, відновила слідство.