У Польщі жінки пікетують проти обмежень на аборти

У Польщі на пікет вийшли жінки, вони прийшли до Сейму. Жінки виступають проти посилення закону про аборти.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу Валерія Кірічєва з місця події у прямому ефірі.

Рух організували активістки групи Ogólnopolski Strajk Kobiet (Польський жіночий страйк) у 50 містах Польщі проти суворих обмежень на аборти у країні.

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Наразі жінки йдуть центральними вулицями Варшави, вони скандують : "Рятуймо жінок". Вони вимагають легальних абортів, інакше буде багато жертв.

Під Сеймом жінки називали імена всіх тих депутатів, які проголосували проти прийняття закону або взагалі його відкинули. Вони закликали їх скласти свої мандати. На вулиці вийшли також багато студентів і представниці різних національностей.

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