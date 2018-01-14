У Португалії загорівся будинок, де перебували понад півсотні людей: є загиблі

У португальському місті Віла-Нова-да-Раiнья у суботу, 13 січня, сталася пожежа, в результаті якої загинуло вісім осіб.

Люди рятувалися втечею, внаслідок чого десятки осіб були поранені. Про пожежу заявив мер міста Хосе Антоніо де Хесус у телевізійних виступах, передає Reuters.

Читайте також: Внаслідок пожежі в одному з будинків Дніпра загинула жінка

"Понад 60 осіб брали участь або дивилися картковий турнір у місцевому центрі відпочинку, коли почалась пожежа. Це двоповерхова будівля, що розміщена за 260 кілометрів на північний схід від Лісабона", – йдеться у повідомленні.



Поранення різного ступеня складності внаслідок пожежі отримали кілька десятків місцевих мешканців.



Наразі невідомо що спричинило пожежу. За попередньою неофіційною версією, пожежу міг спричинити вибух опалювального котла.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 12 січня, у британському місті Ноттінгем спалахнула пожежа. Через надзвичайну ситуацію у місті закрили вокзал, який є одним із найбільших транспортних вузлів країни.