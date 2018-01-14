16:39
14 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У Португалії загорівся будинок, де перебували понад півсотні людей: є загиблі

09:27, сьогодні 410 Читать новость на русском
Пожежа в Португалії
Пожежа в Португалії / Фото з вільних джерел

У португальському місті Віла-Нова-да-Раiнья у суботу, 13 січня, сталася пожежа, в результаті якої загинуло вісім осіб.

Люди рятувалися втечею, внаслідок чого десятки осіб були поранені. Про пожежу заявив мер міста Хосе Антоніо де Хесус у телевізійних виступах, передає Reuters.

Читайте також: Внаслідок пожежі в одному з будинків Дніпра загинула жінка

"Понад 60 осіб брали участь або дивилися картковий турнір у місцевому центрі відпочинку, коли почалась пожежа. Це двоповерхова будівля, що розміщена за 260 кілометрів на північний схід від Лісабона", – йдеться у повідомленні.

Поранення різного ступеня складності внаслідок пожежі отримали кілька десятків місцевих мешканців.

Наразі невідомо що спричинило пожежу. За попередньою неофіційною версією, пожежу міг спричинити вибух опалювального котла.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 12 січня, у британському місті Ноттінгем спалахнула пожежа. Через надзвичайну ситуацію у місті закрили вокзал, який є одним із найбільших транспортних вузлів країни.

Теги: Пожежа Жертви Португалія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Порошенко неочікуваним чином привітав Ломаченка: красномовне відео
10 грудня 2017 , 10:28
Переможець конкурсу на посаду голови ДБР Труба фальсифікував справи проти майданівців, – адвокат
 16 листопада 2017 , 18:15
У Житомирській області випав аномально великий град: з'явились фото, відео
 22 вересня 2017 , 11:42
Я не пишаюсь якістю форми українського військового, – радник президента Юрій Бірюков
 10 серпня 2017 , 20:13
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук