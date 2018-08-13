У приватному будинку в Броварах проти волі утримують людей, – Денісова

Українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила, що у приватному реабілітаційному центрі у Броварах проти волі утримують людей. 12 осіб під час конфіденційних бесід підтвердили цю інформацію.

Про це уповноважена ВР з прав людини написала на своїй сторінці у Facebook.

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Це – приватний реабілітаційний центр "За життя". За словами директора, тут перебуває 21 дієздатна особа з нарко- та алко- залежністю та з розладами психіки. Під час конфіденційного спілкування 12-ро з них повідомили про бажання залишити заклад. Також вони розповіли, що потрапили до "центру" проти волі, більшість з них була поміщена сюди за ініціативою родичів,

– зазначила правозахисниця.

Вона додала, що немає жодних рішень судових органів, медичних закладів чи навіть згоди самих осіб на утримання їх у цьому закладі. Також пацієнти закладу повідомили, що їм дають невідомі медичні препарати, які подавляють їх волю.

"Під час моніторингового візиту виявлено 80-річну жінку, яка не є хворою, і двох неповнолітніх 14-річних дівчат, які перебувають тут разом з дорослими за згодою своїх батьків", – додала Денісова.

Про правопорушення вже повідомили місцеву поліцію та прокуратуру. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.