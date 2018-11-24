У прокат вийшов фільм "Король Данило"

Любов і зрада, дружба і підступ, віра і випробування на шляху до корони. І все це на тлі видовищних масових боїв в атмосфері Середньовіччя.

В Україні відбулася довгоочікувана прем'єра історичного бойовика "Король Данило". Картину знімали на гроші зібрані меценатами майже два роки. Посеред процесу режисеру Тарасу Химичу довелося змінити виконавця головної ролі. Утім, від цього фільм лише виграв, головний герой – король Данило Галицький – вийшов харизматичний і переконливий. Це перша робота Сергія Ярошенка в повному метрі. Актор працював в кінному театрі на острові Хортиця, займався історичною реконструкцією, тож органічно виглядає і на коні, і з мечем в обладунках.

"Мені було дуже комфортно в цих віках. Я координував боями, ми будували в Запоріжжі з каскадерами всі сцени. Багато було саме мечових боїв, різних боїв, пов'язаних з висотою Були падіння з даху", – поділився актор, виконавець головної ролі короля Данила Сергій Ярошенко.

Зйомки проходили переважно у Львівській області. Для цього спеціально створили масштабні декорації містечка XIII століття. Обладунки для фільму замовляли в Індії, взуття шили у США, де вже налагоджена ціла індустрія для кіновиробництва. Загалом для зйомок створили дві сотні костюмів та сотню одиниць середньовічної зброї.

"Майже в кожній сцені у мене був новий костюм, дуже важкий, дуже жаркий і дуже довго одягався. Близько години ми одягали костюм і власне стільки ж робили зачіску. Це було щось більше, ніж кіно. Це було створення чогось прекрасного", – розповіла виконавиця ролі Анни, дружини Данила Ірина Нікітіна.

"Я хотів дати побачити нас і наших героїв фільму в зовсім іншому світлі. І король прекрасно дає таку можливість. Такий типаж не звичний для наших людей. Ми звикли себе хаяти, які ми погані, за кордоном десь краще. Мені здається, що Данило дає зрозуміти, що маємо свою ідентичність класну і що ми цікаві, і що ми є однозначно європейцями", – розповів режисер фільму "Король Данило" Тарас Химич.

Картиною уже зацікавилися на заході. А режисер Тарас Химич анонсував зйомки серіалу про короля Данила.