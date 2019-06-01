У п’ятирічного хлопчика стріляли на Київщині: підозрюють поліцейських

В Переяславі-Хмельницькому до реанімації потрапив 5-річний хлопчик з важкою травмою голови. Місцеві поліцейські стверджували, що хлопчик гуляв на вулиці, послизнувся, впав на асфальт і розбив голову. Але, оглянувши хлопчика, лікарі з'ясували, що йому в голову вистрілили з пістолета.

Дитина потрапила до реанімації 31 травня з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки.

Читайте також: Чоловік з ножем напав на дітей у парку в Японії і влаштував різанину – фото

Поліцейські Переяслава-Хмельницького стверджують, що 4 дітей гуляли на вулиці, коли 5-річний хлопчик з необережності посковзнувся та впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.

Проте, коли медики зробили дитині операцію, виявили в її голові проникаючі вогнепальні тілесні ушкодження. Тож правоохоронці додатково оглянули місце інциденту та виявили гільзи від набоїв, стаканчики та банки.

До завдання травм дитині можуть бути причетними 2 працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції. Тож слідчі Держбюро розслідувань відкрили справу та проводять розслідування за фактом умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень. У помешканнях поліцейських провели обшуки і вилучили набої та зброю.

Поліцейських планують затримати та оголосити їм про підозру у спробі умисного вбивства малолітньої дитини. Правоохоронцям також планують обрати запобіжний захід.

На місці події цього інциденту під час других додаткових слідчих дій було знайдено різноманітні гільзи від патронів Флобера, стаканчики та банки. Також було встановлено, що до нанесення тяжких тілесних ушкоджень дитині можуть бути причетні відповідно два працівники Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області. Слідчі ДБР проводять досудове розслідування за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень,

– зазначила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.