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      У Римі близько мільйона людей вийшли на антиурядові протести (Відео)

      Фінансові ринки 594 Читать новость на русском

      Сьогодні в італійській столиці Римі на заклик найбільшої профспілки Загальної італійської конфедерації праці близько мільйона людей протестують проти планів прем'єр-міністра Маттео Ренці реформувати ринок праці.

      У маніфестації беруть участь і інші профспілки, а також студенти, які приїхали з різних районів країни. 

      Звучать заклики збільшити зайнятість і захистити трудові права молоді. 

      Керівник профспілки Сузанна Камуссо заявила, що акція проводиться насамперед на захист "безробітних, безправних, всіх тих, хто страждає, хто не впевнений у завтрашньому дні". За її словами, профспілка не відмовиться від боротьби за зміну політики уряду. 

      Наступна акція протесту запланована на 8 листопада.

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      Теги: протести
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 25 жовтня 2014
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