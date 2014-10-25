У Римі близько мільйона людей вийшли на антиурядові протести (Відео)

Сьогодні в італійській столиці Римі на заклик найбільшої профспілки Загальної італійської конфедерації праці близько мільйона людей протестують проти планів прем'єр-міністра Маттео Ренці реформувати ринок праці.

У маніфестації беруть участь і інші профспілки, а також студенти, які приїхали з різних районів країни.

Звучать заклики збільшити зайнятість і захистити трудові права молоді.

Керівник профспілки Сузанна Камуссо заявила, що акція проводиться насамперед на захист "безробітних, безправних, всіх тих, хто страждає, хто не впевнений у завтрашньому дні". За її словами, профспілка не відмовиться від боротьби за зміну політики уряду.

Наступна акція протесту запланована на 8 листопада.

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