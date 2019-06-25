У Рівненській області горить сміттєзвалище: фото
У Рівненській області трапилася пожежа на полігоні сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради.
Наразі пожежу локалізовано, повідомили у ДСНС.
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Площа пожежі становить 0,5 гектара, а загалом площа сміттєзвалища – 21,15 гектарів.
На місці пожежі досі працюють рятувальники/ Фото: ДСНС
Сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради належить КАТП-1728. Рятувальники запевнили, що ситуація контрольована, а поширення вогню немає.
Вогонь вдалося локалізувати/ Фото: ДСНС
До гасіння пожежі від Головного управління ДСНС у Рівненській області залучено 3 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу рятувальників.
ДСНС ліквідовує пожежу/ Фото: ДСНС