13:41
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      У Рівненській області горить сміттєзвалище: фото

      185 Читать новость на русском
      У Рівненській області горить сміттєзвалище
      У Рівненській області горить сміттєзвалище / rv.dsns.gov.ua

      У Рівненській області трапилася пожежа на полігоні сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради.

      Наразі пожежу локалізовано, повідомили у ДСНС.

      Нещодавно було таке: Під Києвом масштабна пожежа на металобазі, поряд – заправка: фото, відео

      Площа пожежі становить 0,5 гектара, а загалом площа сміттєзвалища – 21,15 гектарів.

      рівненська область пожежа сміттєзвалище
      На місці пожежі досі працюють рятувальники/ Фото: ДСНС

      Сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради належить КАТП-1728. Рятувальники запевнили, що ситуація контрольована, а поширення вогню немає.

      рівненська область сміттєзвалище вогонь пожежа дснс
      Вогонь вдалося локалізувати/ Фото: ДСНС

      До гасіння пожежі від Головного управління ДСНС у Рівненській області залучено 3 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу рятувальників.

      рівненська область пожежа вогонь днсн
      ДСНС ліквідовує пожежу/ Фото: ДСНС

      blog_ava
      Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
      сьогодні
      7199
      Теги: Новини України ДСНС Рівне Пожежа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      сьогодні , 13:30 Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      Віталій Шабунін 172
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:31 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      25391
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      24 червня , 11:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний
      сьогодні , 12:30 Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний
      Сергій Лещенко 743
      Мало общего с "электоральной революцией", или Как правильно проголосовать на парламентских
      сьогодні , 12:00 Мало общего с "электоральной революцией", или Как правильно проголосовать на парламентских
      81
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук