У Рівненській області горить сміттєзвалище: фото

У Рівненській області трапилася пожежа на полігоні сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради.

Наразі пожежу локалізовано, повідомили у ДСНС.

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Площа пожежі становить 0,5 гектара, а загалом площа сміттєзвалища – 21,15 гектарів.



На місці пожежі досі працюють рятувальники/ Фото: ДСНС

Сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради належить КАТП-1728. Рятувальники запевнили, що ситуація контрольована, а поширення вогню немає.



Вогонь вдалося локалізувати/ Фото: ДСНС

До гасіння пожежі від Головного управління ДСНС у Рівненській області залучено 3 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу рятувальників.



ДСНС ліквідовує пожежу/ Фото: ДСНС